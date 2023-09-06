Muş'ta okullarda istihdam edilecek 410 kişi kurayla belirlendi
Muş'ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek 410 kişi kurayla belirlendi.
Muş Spor Lisesi spor salonunda düzenlenen kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İŞKUR Müdür Vekili Emiral Muyan, TYP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay süreyle istihdam edilecek 410 kişinin noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini söyledi.
Kurayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıklarını dile getiren Muyan, isimleri çıkan ve çalışma koşulları uygun olan personelin pazartesi günü işe başlayacağını ifade etti.