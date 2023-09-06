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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:10
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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
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        İncelemelerde bulunmak üzere Malazgirt'e gelen Çakır, Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı.

        Kaymakam Bayram'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, daha sonra belediye, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve devlet hastanesini ziyaret etti.

        Hastanenin acil servisinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çakır, ardından hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla çay içip sohbet eden Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti.

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