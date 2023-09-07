Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor

        Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah ve taşkın önleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ovası sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla proje geliştirildiğini söyledi.

        Proje kapsamında 40 kilometrelik yatak ıslahının tamamlandığını belirten Fırat, ovada yaşanan sel taşkınların önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.

        Kent için çok önemli bir proje yürüttüklerini anlatan Fırat, "2026'ya kadar sürmesi planlanan proje tamamlandığında yaklaşık 110 kilometrelik alan ıslah edilmiş olacak. Islah çalışmalarının yapıldığı alanlarda ilkbaharda bir taşkın yaşanmadı. Şu ana kadar 40 kilometrelik yatak ıslahı tamamlandı. Tarım arazilerimizin taşkın riski minimum düzeye düşecek. 2023 sonunda yaklaşık 44 kilometrelik yatak ıslahımız tamamlanacak. Projenin beşinci etabını vatandaşımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
        Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
        Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
        Muş'ta okullarda istihdam edilecek 410 kişi kurayla belirlendi
        Muş'ta okullarda istihdam edilecek 410 kişi kurayla belirlendi
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muş Belediyesi kuracağı 1530 metrekarelik serada çiçek ve süs bitkileri yet...
        Muş Belediyesi kuracağı 1530 metrekarelik serada çiçek ve süs bitkileri yet...
        Muş'ta özel yetenek, beceri ve koordinasyon parkuru sınavı yapıldı
        Muş'ta özel yetenek, beceri ve koordinasyon parkuru sınavı yapıldı