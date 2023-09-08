Malazgirt'te hasadın tamamlanmasıyla saman satışları başladı

En geniş ekilebilir arazilere sahip illerden Muş'ta, buğday hasadının ardından tarlalarda balyalar haline getirilen ya da çuvallara doldurulan samanlar satışa sunuldu.

Hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak isteyen besiciler, satış yerlerine gelmeye başladı.

Çiftçi Murat Yıldırım, bu sene rekoltenin önceki yıllara göre yükseldiğini, saman fiyatlarının düşük olduğunu söyledi.

Samanın tonunun 600 liradan satıldığını belirten Yıldırım, "Bazı çiftçiler samanı balya halinde bazıları da çuvallara doldurarak satışa sunuyor. Samanları bu sene burada biriktirdik. Masraflarımızı çıkarmak için mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Gübre, biçerdöver, işçi ve taşıma parası var. Bu borçları ödemek için satmaya çalışıyoruz. Alıcı da bulmak zor. Samanları genellikle tüccarlara veriyoruz. Onlar da samanları Ağrı, Kars, Erzurum ve Bingöl'e götürüp satıyorlar." diye konuştu.