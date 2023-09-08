"Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışında sporcular Malazgirt'e ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen uluslararası "Tour Of Van" bisiklet yarışı devam ediyor.

6 ülkeden 60'a yakın sporcu, 470 kilometrelik yarışın 2 etabında Malazgirt ilçesine geldi.

Derece yapan sporculara Malazgirt Kaymakam Vekili ve Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön'ün de katıldığı programla madalyaları verildi.