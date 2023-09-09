Muş'ta balık tutmaya çalışırken Murat Nehri'ne düşen kişi boğuldu
Muş'ta Murat Nehri'nde balık tutmaya çalışırken suya düşen kişi boğuldu.
Giriş: 09.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:38
Eralan köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Murat Nehri'nde balık tutmaya çalışan 25 yaşındaki Abdulkadir Süzme, dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Köylülerin yardımıyla sudan çıkarılan Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Süzme'nin cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.