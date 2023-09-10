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        Muşlu çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri kurutarak satışa sunuyor

        Muş'ta çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri kurutarak, birçok ile gönderiyor, Muş-Erzurum kara yolunun kenarına kurdukları tezgahta satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:22
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        Muşlu çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri kurutarak satışa sunuyor
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        Merkeze bağlı Mercimekkale köyünde yaşayan çiftçilerden Yücel Levent ve Halit Yolcu, ilkbaharda ektiği sebzelerin hasadını yaparak, kurutuyor.

        Bu ürünlerin bir kısmını sipariş üzerine birçok ile gönderen çiftçiler, kalan ürünleri de Muş-Erzurum kara yolunun kenarına kurduğu tezgahta satıyor.

        Ürünlerine yoğun talebin olduğunu belirten Yolcu, "Diyarbakır, Van ve Bitlis gibi çevre illerin yanı sıra büyükşehirlerden çok fazla sipariş alıyoruz. Tarlada topladığımız ürünleri kurutuyoruz. Ekimi gerçekleştirdiğimiz 30 dönüm alandan yaklaşık 50 ton ürün bekliyoruz. Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz." dedi.

        Yücel Levent ise "Ürünlerimiz taze ve organik olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle kurutmalık ürünleri tercih ediyor. Yaş olarak da satış yapıyoruz. Kimileri günlük ihtiyacı için kimileri ise kurutmak için kasalarla domates alıyor." diye konuştu.

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