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        Bulanık Kaymakamı Ocak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:48
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        Bulanık Kaymakamı Ocak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Ocak, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni dönemin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Eğitim ve öğretimin sürekli gelişmeyi, kendini yenilemeyi, değişime açık olmayı, bilgi çağını yakalayabilmeyi zorunlu kılan dinamik bir alan olduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:

        "Okullarımızı eğitim imkanlarıyla ne kadar iyi donatabilirsek, çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar donanımlı yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar çağdaş ve güçlü olacaktır. İlçemiz nezdinde bu amaç doğrultusunda eğitimi öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına devletimizin tüm imkan, potansiyel ve kabiliyetini kullanarak var gücümüzle çalışıyoruz."

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