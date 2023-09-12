Bulanık'ta temizlik ve kaldırım işgaline karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Broşürde, vatandaşların kaldırımı rahatlıkla kullanamadığı belirtildi, çöplerin ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlere bırakılması istendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe halkının her konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesini, kirletenleri de uyarması gerektiğini belirten Ocak, "Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek için her şeyden önemlisi çöplerimizi ayrıştırmaya gayret etmeliyiz. Amacımız sadece broşür dağıtarak mıntıka temizliği yapmak ve çöp toplamak değil, bu kültürü ve farkındalığı ilçemizde oluşturmaktır. Bu etkinliğimize devam ederek ilçemizi temiz tutmak için çalışacağız." diye konuştu.