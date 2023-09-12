Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Türk Telekom İlkokulu ve Ortaokulu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Avni Çakır, Muş'un eğitim kurumlarıyla gelecek 50 yıla hitap edecek bir seviyeye ulaştığını söyledi.

"Türkiye'nin en genç eğitim kadrosu elimizde ve bunu avantaja çevirmemiz lazım. Gençlerle çalışmanın her zaman avantaj olduğuna yürekten inanıyorum." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Eksiklerin kısa sürede tamamlanmasıyla çok daha donanımlı olacaklar. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl. Hepsinin gözlerinden enerji fışkırıyor. İlimizde fiziki anlamda hiçbir eksikliğimiz yok. Ufak tefek olanları da seneye bitireceğiz. Bundan sonra kimse burada fiziki anlamda bir eksiklikten bahsetmeyecek. Onun ötesinde geriye öğrenci velisi, okul idaresi, okul aile birliğiyle bir bütünleşerek güçlü diyalogla çocuklarımızı yarınlara güçlü şekilde hazırlamak kalıyor. Bölgemizde sanayi ve iş imkanlarımız belli. Bu yavrularımızın okumaktan başka bir şansı yok. Tek sermayemiz bu yavrularımız."

Son yıllarda güzel bir ivme yakalayan Muş'un makus talihini yendiğini belirten Çakır, bu konudaki yansımaları hep beraber göreceklerini aktardı.

Öğretmen, veli, okul aile birliği temsilcileri ve müdürlerle iş birliği içinde olacaklarını anlatan Çakır, "Sürekli okullarımızı gezeceğiz. Yavrularımızın ufkunu açmaya, eksikliklerini gidermeye gayret edeceğiz. Onların sporla, sanatla, dersle, kütüphaneyle buluşmalarını teşvik edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı yarınlara güçlü şekilde hazırlamamız lazım." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise ildeki 690 okulda 7 bin 193 öğretmen ile 118 bin 15 öğrencinin eğitim öğretime başladığını kaydetti.

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kamu kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.