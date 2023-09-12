Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Belediyesi çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek için sera kurdu

        Muş Belediyesi, bugüne kadar firmalardan temin ederek cadde, sokak ve parklarda kullandığı çiçekleri kendi imkanlarıyla yetiştirmek için sera projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Belediyesi çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek için sera kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis-Muş kara yolunda belediyeye ait 1536 metrekare alana kurulan serada, incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

        Asya, ihtiyaç duyulan çiçek ve süs bitkileri yetiştirerek modern bir şehir oluşturmak için tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

        Yeşil alanların genişletilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Asya, şunları kaydetti:

        "Önceden 200 metrekarede kurduğumuz serada ürettiğimiz gül ve çiçeklere ilaveten DAP idaremizin desteğiyle bu yıl da 1536 metrekarede doğal gaz ısıtmalı modern bir sera kuruyoruz. Amacımız yeşil alanlarımızın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerini yeşillendirmek. Şehrimizi gül ve çiçeklerle donatmak üzere projeyi uyguluyoruz. Gelecek yıl kendi peyzaj ürünlerimizle şehrimizi süsleyeceğiz. Önce hizmet alımıyla firmalardan temin ettiğimiz bitkilerle sokak ve parklarımızı yeşillendiriyorduk. Bundan sonra kurduğumuz seramızdan temin edeceğiz."

        Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise belediyenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği sera projesinin Muş'a iyi bir örnek olacağını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Maçta 6 gol var!
        Maçta 6 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Bulanık'ta temizlik ve kaldırım işgaline karşı bilgilendirme broşürü dağıtı...
        Bulanık'ta temizlik ve kaldırım işgaline karşı bilgilendirme broşürü dağıtı...
        Bulanık Kaymakamı Ocak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Bulanık Kaymakamı Ocak'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Muş Belediyesi, GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf sağlayacak
        Muş Belediyesi, GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf sağlayacak
        Muş Valisi Çakırdan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Muş Valisi Çakırdan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Malazgirt'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Malazgirt'te yeni eğitim öğretim yılı başladı