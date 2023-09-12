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        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti

        Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Seçme köyü ile Saliha mezrasındaki ilkokulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:24
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        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti
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        Seçme Köyü İlkokulu'nda öğretmen ve idarecilerle toplantı yapan Tunçel, göreve yeni başlayan öğretmenlere başarı diledi.

        Yeni eğitim öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunan Tunçel, şöyle konuştu:

        "Okullarda öğrettiğimiz her ilke ve ders, öğrencilerimiz tarafından bir hayat ilkesi haline getiriliyorsa o zaman yarına hazır insanlar yetiştiriyoruz demektir. Bunun için öğretmenlerimize de çok büyük görevler düşüyor. Okula yeni başlayan öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için öğretmenlerin takibi çok önemlidir. Öğrencilerimizin yetenekleri ve hangi alanda iyi olduklarını gözlemleyip ona göre yönlendirmeliyiz. Aileleriyle de bu bilgileri paylaşırlarsa işini iyi bilen uzman kadroları hayata hazırlamış oluruz. Eğitim öğretim yılının geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, onların geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, cefakar anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Daha sonra Saliha Mezrası İlkokulu'na giden Tunçel, burada da öğretmenlerle toplantı yaptı, öğrencilerle sohbet etti.

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