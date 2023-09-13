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        Muş Valisi Çakır, yapımı süren İmam-ı Şafi Camisi'ni gezdi

        Muş Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Feyat Asya ile yapımı devam eden İmam-ı Şafi Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:55
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        Muş Valisi Çakır, yapımı süren İmam-ı Şafi Camisi'ni gezdi
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        İmam-ı Şafii Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhittin Aytunç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çakır, gazetecilere, caminin sadece Muş'un değil, bölgenin en büyük ve en özellikli camilerinden biri olacağını söyledi.

        Çakır, "Mühim olan içindeki cemaatin dolması, camiinin ve külliyenin fonksiyonel olması gerekli. Bu anlamda da hem bulunduğu konum hem de caminin diğer unsurları, Kur'an kurslarıyla, abdesthaneleriyle, otoparkıyla ve diğer sosyal donatılarıyla Muş'taki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bir alanda ihtiyaçları karşılayacak." dedi.

        Belediye Başkanı Asya ise, caminin şehirdeki büyük bir eksikliği gidereceğini belirterek, "Camide kız ve erkek Kur'an kurslarımız var. 2 bin 250 metrekare otoparkımız ve yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir iş merkezi var. Külliyemizi yaparken ilerisini de düşündük ve külliyemizin ilerleyen süreçlerdeki masraflarını karşılamak için iş merkezini yaptık. Muş halkına teşekkür ediyorum. Hiç kimse bizden desteğini esirgemedi." ifadelerini kullandı.

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