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        Muş'ta bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde doğuştan engelli olan 16 yaşındaki Recep Geçkin'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:49
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        Muş'ta bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Kırkgöze köyünde yaşayan Geçkin'e akülü tekerlekli sandalyeyi ulaştıran Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Bahattin Demir, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Vakıf olarak her ay 10'a yakın akülü sandalye dağıtımına devam ettiklerini belirten Demir, "Aynı zamanda çeşitli sosyal projeler yapıyoruz. Önceliğimiz Recep kardeşimiz gibi olan vatandaşlarımıza el uzatmaktır. Recep kardeşimiz evinden dışarı çıkamıyor, okula gidemiyordu. Artık akülü sandalyesiyle Bulanık'ın sokaklarında her yere gidebilecek. Bundan sonra erişim problemi de aşıldığı için daha mutlu ve huzurlu bir çocuk olacaktır. Vakıf olarak her zaman özel kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

        Sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunan Demir, "Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. STK'lar, vakıf ve iş insanları bu sorunu çözebilir. Buradan sesleniyorum, akülü sandalye ihtiyacı olan kim varsa Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı üzerinden bize ulaşsınlar. Biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Recep'in ablası Fatma Geçkin de kardeşinin yürüyemediği için evden çıkamadığını bildirerek, "Akülü sandalyemiz yoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kardeşim engelinden dolayı çok zorluk çekiyordu. Artık akülü sandalye sayesinde daha rahat dışarı çıkabilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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