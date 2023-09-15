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        Bulanık'ta "İlköğretim Haftası" kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:45
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        Bulanık'ta "İlköğretim Haftası" kutlandı
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        Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Göllüova İlköğretim Okulu bahçesinde devam eden programda öğretmen Rumeysa Keser, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Şube Müdürü Mustafa Uzakdoğan ve okul müdürleri katıldı.

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