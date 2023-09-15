Muş'ta 67 yaşındaki çiftçi, kiraladığı araziyle üretim sahasını genişletti
Muş'ta 67 yaşındaki çiftçi Felemez Yeşilyayla, kendi arazilerinin yanı sıra kiraladığı arazilerde ekim yaparak üretim kapasitesini artırdı.
Çöğürlü Köyünde yaşayan 9 çocuk babası Yeşilyayla, kendi tarlasının yanı sıra kiraladığı arazide sebze yetiştirdi.
Çocuklarıyla bakımını ürünlerin hasadına başlayan Yeşilyayla, ürettiği ürünleri satarak ailesini geçindirdiğini söyledi.
Verimin bu yıl iyi olduğunu belirten Yeşilyayla, "25 dönüm patlıcan, biber, 15 dönüm domates, salatalık, 300 dönüm mısır, 200 dönümde kavun ve karpuz ektim. İyi ürün elde ettim. Ürünleri Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçelere satıyorum. Hasada devam ediyoruz. 9 kişi tarlada çalışıyoruz." dedi.