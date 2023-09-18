Muş Valisi Çakır'dan Ahilik Haftası mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Ahilik kültürünün Anadolu'da kök salarak, yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirdiğini belirtti.

Temeli 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından atılan Ahilik teşkilatının, esnaf ve sanatkarlığı, meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuyla harmanladığını ifade eden Çakır, güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, aklı selimi, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlediğini kaydetti.

Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran-ı Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk etmektedir. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına 36. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ahilik Haftası'nı kutluyorum."