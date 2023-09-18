Muş'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
Muş Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, okul servislerini denetledi.
Muş Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, okul servislerini denetledi.
Muş-Bingöl kara yolundaki Nadaslık köyü yakınında 43 okul servisini denetleyen ekipler, şoförlere, sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme, bindirme kuralları, şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.
Emniyet kemeri kullanmanın önemine de değinen ekipler, denetimler sırasında sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan çobana yardımcı oldu.
Çoban Abit Demir, köyünün kara yoluna yakın olduğunu, hayvanları otlatmak için geçişlerde yolu kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Jandarma yolda denetim yaptığı zaman trafiği durdurarak hayvanlarımızı karşıdan karşıya geçirmemize yardımcı oluyor." dedi.