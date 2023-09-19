Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, gazilerin Türk milletinin kalbinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşallik" rütbesiyle birlikte "Gazilik" unvanının da verildiği günün "Gaziler Günü" olarak kabul edildiğini ve bunun gazilere duyulan saygının göstergesi olduğunu kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Vatan uğruna canı pahasına mücadele etmiş ve bu yolda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonraki rütbedir. Türk tarihinde ve dinimizde şehitlik ve gazilik onurdur. Milletimiz, bu onurlara ulaşmak için canı pahasına Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz günü de tankların altına gözlerini kırpmadan şehit ve gazi olmak için adeta birbirleri ile yarışarak vatanı savunmuştur. Türk ulusu için şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış şahıslar demektir. Bu kahramanlık destanlarını ve vatanımızın bütünlüğünü tabi ki de şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Gaziler Günü'nü kutluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Muş'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Muş'ta jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi
        Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi
        VEDAŞ Muş'ta kırsal bölgelere yatırımlarını sürdürüyor
        VEDAŞ Muş'ta kırsal bölgelere yatırımlarını sürdürüyor
        Karağaaçlı beldesinde kilitli parke taşı ve asfalt çalışması
        Karağaaçlı beldesinde kilitli parke taşı ve asfalt çalışması
        Muş Valisi Çakır'dan Ahilik Haftası mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Ahilik Haftası mesajı
        Muş'ta 67 yaşındaki çiftçi, kiraladığı araziyle üretim sahasını genişletti
        Muş'ta 67 yaşındaki çiftçi, kiraladığı araziyle üretim sahasını genişletti