Muş Valisi Çakır'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, gazilerin Türk milletinin kalbinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşallik" rütbesiyle birlikte "Gazilik" unvanının da verildiği günün "Gaziler Günü" olarak kabul edildiğini ve bunun gazilere duyulan saygının göstergesi olduğunu kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan uğruna canı pahasına mücadele etmiş ve bu yolda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonraki rütbedir. Türk tarihinde ve dinimizde şehitlik ve gazilik onurdur. Milletimiz, bu onurlara ulaşmak için canı pahasına Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz günü de tankların altına gözlerini kırpmadan şehit ve gazi olmak için adeta birbirleri ile yarışarak vatanı savunmuştur. Türk ulusu için şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış şahıslar demektir. Bu kahramanlık destanlarını ve vatanımızın bütünlüğünü tabi ki de şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Gaziler Günü'nü kutluyorum."