Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancar alım kampanyası başladı.

Pancar alım tesisinde düzenlenen törende konuşan Malazgirt Pancar Bölge Şefi İbrahim Bostancı, 13 köydeki 810 çiftçinin 33 bin dekarda pancar ektiğini söyledi.

Bu yıl 165 bin ton şeker pancarı alımı yapacaklarını bildiren Bostancı, "Çiftçilerimizden sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Alım kampanyası 2,5 ay sürecek. Kimse merak etmesin. Ekim ayının 20'sine kadar söküm yapan herkesin pancarını satın alacağız. Malazgirt, Ağrı Şeker Fabrikası'nın pancar ihtiyacının yüzde 38'ini karşılayan önemli bir ilçemizdir." diye konuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise tüm pancar üreticilerinin hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şeker pancarının ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Bu kampanya hepimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız, güzel ve verimli bir yıl olur." dedi.