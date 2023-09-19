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        Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:18
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        Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Bulanık Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Gödemir, yaptı.

        Törene, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, kamu amirleri, gaziler ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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