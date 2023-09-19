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        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:29
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        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Asya, mesajında, ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu belirtti.

        Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve hür yaşamalarını, şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklarda ilelebet özgürce dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunarım. Bu duygularla aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

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