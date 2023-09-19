Bulanık'ta gaziler onuruna yemek verildi

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, 19 Eyül Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.

Öğretmenevinde düzenlenen yemekte Kaymakam Ocak, gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Her zaman gazilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Ocak, "Vatanı, milleti ve bayrağı için hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için canlarını feda ada şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli şehit ve gazilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Devletin kapıları tüm vatandaşlara olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır." diye konuştu.