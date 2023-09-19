Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram, gazilerle sohbet etti, günlerini kutladı.

Törenin ardından millet bahçesinde gaziler onuruna yemek veren Bayram, şehit ve gazilerin Türk halkının en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Bu toprakların şehitler ve gazilerle vatan olduğunu belirten Bayram, "Vatan uğruna binlerce şehitler verdik, binlerce gazilerimiz var. Buraları ancak böyle vatan yapabildik. O yüzden sizler gurumuzsunuz, gözümüzün nurusunuz. Şehit aileleri ve gazilerimize kapımız her daim açıktır. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Programa Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.