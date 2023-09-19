Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

        Muş Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Konukevi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Avni Çakır, şehitlik ve gaziliğin bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en büyük unvanlardan biri olduğunu söyledi.

        Gazilerin, bir insanın dünyada sahip olabileceği en büyük unvan ve payelerden birine kavuştuğunu anlatan Çakır, şöyle konuştu:

        "Sizler şehit annesi, babası ve yakını oldunuz. Gazi ve gazi yakını oldunuz. Bunlar bir insanın evladına, torunlarına, yarınlara taşıyacağı en büyük payelerden biri. Bu vatan için görevini en iyi ve fedakar şekilde yaptığının da bir göstergesidir. Devlet olarak şehitlerin ve gazilerin yaptığı fedakarlığın farkındayız. Artık 85 milyonun kardeşisiniz, annesisiniz, babasısınız. Şehitlik ve gazilik unvanına sahip olmak bu vatan için verilebilecek en anlamlı fedakarlıklardan biridir. Devletimiz her daim sizin bu ülke ve bayrak için yaptıklarınızın farkında. Hepimiz emrinizdeyiz."

        Yedi düvele karşı mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, birlik ve bütünlüğünü paylaşarak, kenetlenme ruhu sayesinde içeride ve dışarıda güçlü duruşunu devam ettirdiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

        "10 binlerce şehit verdik. O yüzden bizlerin birliği ve beraberliği devletimizin bekası noktasında çok önemli. En ufak ihtiyacınızda hiç çekinmeden gelin. Her kademedeki kamu görevlisinin kapısını rahatlıkla çalabilirsiniz. Devletimiz, şehitlerimizin ailelerini ve hayattaki gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, onların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına koşuyor. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Ağabeylerimiz, kardeşlerimiz boşuna şehit olmadı. Vatanın birliğini, bütünlüğünü korumak için şehit oldu. Vatan, bayrak ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsaldır. Bu vatanın bir karış toprağını vermemek ve vatanın bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı durarak canlarını feda ettiler."

        Yemeğe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdür Serkan Kahraman, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bulanık'ta gaziler onuruna yemek verildi
        Bulanık'ta gaziler onuruna yemek verildi
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Muş Valisi Çakır'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı