Muş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi Muş Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.

Muş Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Konukevi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Avni Çakır, şehitlik ve gaziliğin bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en büyük unvanlardan biri olduğunu söyledi.

Gazilerin, bir insanın dünyada sahip olabileceği en büyük unvan ve payelerden birine kavuştuğunu anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Sizler şehit annesi, babası ve yakını oldunuz. Gazi ve gazi yakını oldunuz. Bunlar bir insanın evladına, torunlarına, yarınlara taşıyacağı en büyük payelerden biri. Bu vatan için görevini en iyi ve fedakar şekilde yaptığının da bir göstergesidir. Devlet olarak şehitlerin ve gazilerin yaptığı fedakarlığın farkındayız. Artık 85 milyonun kardeşisiniz, annesisiniz, babasısınız. Şehitlik ve gazilik unvanına sahip olmak bu vatan için verilebilecek en anlamlı fedakarlıklardan biridir. Devletimiz her daim sizin bu ülke ve bayrak için yaptıklarınızın farkında. Hepimiz emrinizdeyiz."

Yedi düvele karşı mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, birlik ve bütünlüğünü paylaşarak, kenetlenme ruhu sayesinde içeride ve dışarıda güçlü duruşunu devam ettirdiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

"10 binlerce şehit verdik. O yüzden bizlerin birliği ve beraberliği devletimizin bekası noktasında çok önemli. En ufak ihtiyacınızda hiç çekinmeden gelin. Her kademedeki kamu görevlisinin kapısını rahatlıkla çalabilirsiniz. Devletimiz, şehitlerimizin ailelerini ve hayattaki gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, onların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına koşuyor. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Ağabeylerimiz, kardeşlerimiz boşuna şehit olmadı. Vatanın birliğini, bütünlüğünü korumak için şehit oldu. Vatan, bayrak ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsaldır. Bu vatanın bir karış toprağını vermemek ve vatanın bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı durarak canlarını feda ettiler."

Yemeğe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdür Serkan Kahraman, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.