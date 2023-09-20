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        Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:22
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        Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

        HDP il başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Ayten Koçhan, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

        Koçhan, "Oğlum sana sesleniyorum. Gel teslim yol. Mal, mülk, para peşinde değiliz. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Analar, babalar artık ağlamasın. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Evlatlarımızı PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Onların çocukları hep okuyor, bizimkiler dağda. Evlatlarımıza kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

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