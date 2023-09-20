Muş'ta silajlık mısırın hasadına başlandı

Muş'ta 36 bin dekara ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş Ovası'nda düzenlenen programda Vali Avni Çakır, biçerdöverin direksiyonuna geçerek ilk hasadı yaptı.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, mısırda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Muş Ovası'nın tarıma katkısına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Devlet olarak bu verimli toprakların önemini biliyoruz. Muş Ovası'nın yüzde 45 olan sulama alanlarını projelerimizle yüzde yüze çıkaracağız. Tarımın yanı sıra bölgemiz hayvancılık bölgesi, bu nedenle kaba yem önemli faktör. Hayvancılığın gelişmesi için yem bitkileri çok önemli. Türkiye'nin her yerini karış karış bilen biri olarak Muş'un bereketli topraklarında yetişen böyle bereketli mahsul görmedim. Dolayısıyla bu topraklarımızın bereketini de gösteriyor. Sözleşmeli tarımın yaygınlaşması için çiftçilerimizin teknik yönden desteklenmesi lazım. Muş'u tarımda Çukurova ve Ege ile yarışır bir halde görmek için el ele verip başaracağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de "İlimiz, hayvanların kaba yem ihtiyacı için önemli yer tutuyor. Bu yıl silajlık mısır ekiminde ilimizde 36 bin dekar alanda 240 bin ton hasat beklemekteyiz. İl ekonomisine 260 milyon lira katkıda bulunacak." dedi.