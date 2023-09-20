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        Muş'ta devrilen kepçede sıkışan operatör ekiplerce çıkarıldı

        Muş'ta su kanalı açarken devrilen iş makinesinin operatörü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:29
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        Muş'ta devrilen kepçede sıkışan operatör ekiplerce çıkarıldı
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        Muş'ta su kanalı açarken devrilen iş makinesinin operatörü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Ulukaya köyü mevkisinde su kanalı çalışması sırasında devrilen İl Özel İdaresine ait kepçenin operatörü Bedrettin Dinçer araçta sıkıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, sıkıştığı yerden çıkarılan Dinçer, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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