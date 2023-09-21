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        Bulanık'ta Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı açıldı

        Muş'un Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından Kaymakamlık ve DAP İdaresi'nin desteğiyle kurulan Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:41
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        Bulanık'ta Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı açıldı
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        Muş'un Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından Kaymakamlık ve DAP İdaresi'nin desteğiyle kurulan Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı hizmete alındı.

        Süt Üreticileri Birliği binasının bir bölümünde kurulan laboratuvarın açışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, laboratuvarın bölgedeki tüm üreticilere hizmet vereceğini söyledi.

        Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliğinin günlük ortalama 12-14 ton civarında süt alımı gerçekleştirdiğini belirten Ocak, "Bu ciddi bir rakam. Potansiyel daha fazla. Şu an Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği süt potansiyelinde Türkiye'de 4. sırada. Allah izin verirse bunu markalaştırıp sütünü, yoğurdunu, kaşarını ilçenin kendi öz markası, öz değeriyle pazarlayacağız. Bu işin devamlılığını sağlamak önemli. Onun için bütün Bulanıklıların buna sahip çıkması gerekir." diye konuştu.

        Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, açılışını yaptıkların laboratuvarın bölgenin yanı sıra Doğu'daki illere de hitap edebilecek kapasitede olduğunu aktardı.

        Projeyi Kaymakamlık ve DAP İdaresinin desteğiyle hazırladıklarını bildiren Ziyalı, şunları kaydetti:

        "Bu proje aynı zamanda kamu ve STK'ların yaptığı iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Laboratuvar projemiz, aynı zamanda ilçemizde 7 ayrı noktada hizmet vermeye devam eden süt soğuk zinciri projemizin en önemli ayağını teşkil etmektedir. Dolayısıyla Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı biz çiftçiler ve üreticiler açısında büyük önem arz etmektedir."

        Açılışa DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, TKDK Yerinde Kontrol Birimi uzmanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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