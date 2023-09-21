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        Bulanık'ta "Spor Şenliği" düzenlendi

        Bulanık Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce "Spor Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:15
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        Bulanık'ta "Spor Şenliği" düzenlendi
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        Bulanık Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce "Spor Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

        "Sporla Yeni Bir Dünya Yeni Bir Hayat" sloganıyla Şehir Stadı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar, voleybol, atletizm, basketbol, okçuluk, tenis, futbol, badminton ve golf etkinliklerinde yarıştı.

        Çocukların eğlencesine ortak olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sporun amacının kaynaşma ve rekabet temelinde beden sağlığının yattığını söyledi.

        Çeşitli branşlarda etkinliklerin yapıldığını belirten Ocak, "Buradaki en büyük amacımız gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmektir. Çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılması en büyük gururumuz. Onları buralarda görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecektir." dedi.

        Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan şenliğe İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya katıldı.

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