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        Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:00
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        Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Müdürlükte düzenlenen çalıştayta İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Avni Çakır, ailenin, toplumların en önemli unsuru olduğunu, bir yapının sağlamlığının temelinin sağlamlığına bağlı olduğunu belirtti.

        Ailedeki mutluluğun topluma da yansıdığını belirten Çakır, "Bir aile ne kadar eğitimli, donanımlı olursa o ülkede o kadar refah düzeyi yüksek olur. Bölgemizin hem coğrafi konumu hem de geleneksel yapısından dolayı bu alanda yol kat etmemiz de bir gerçek. Hepimizin içinde büyüdüğü bir aile yapısı var. Her ne kadar birbirine benzese de farklılıkları da bulunmaktadır. Çalıştaydaki amacımız aileyi olumlu etkileyen faktörleri artırıp olumsuz etkileyenleri azaltmaktır." diye konuştu.

        Ailenin korunması ve güçlenmesine yönelik görüşlerin alındığı çalıştaya Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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