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        Bulanık'ta çiftçilere ekipman desteği verildi

        Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneğince ilçedeki çiftçilere süt sağım makinesi, süt güğümü ve süt taşıma arabası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:12
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        Bulanık'ta çiftçilere ekipman desteği verildi
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        Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneğince ilçedeki çiftçilere süt sağım makinesi, süt güğümü ve süt taşıma arabası dağıtıldı.

        Çiftçilere malzemelerinin teslim edildiği kent meydanındaki törende konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, daha öncede devam eden çalışmaya destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        İlçede birlik, beraberlik ve huzurun hakim olduğunu belirten Ocak, "Rabbim bugünlerimizi bozmasın. Bugün bu meydanda bu güzel insanlar varsa bunun en önemli sebebi var olan huzur ortamıdır. Onun için bütün Bulanıklıların buna sahip çıkması gerekir. Bugün burada Bulanıklı çiftçilerimize 96 süt güğümü, 12 süt sağım makinası ve 48 süt taşıma el arabası dağıtacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı da "Bu tür proje ve faaliyetlerin kırsal kalkınmaya olan katkısı ve katma değeri tartışmasızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ise proje kapsamında birçok çalışmanın hayata geçirildiğini aktardı.

        TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne de grubun kuruluş amacının yerelde ekonomik iş birliğini ve kalkınmayı harekete geçirmek olduğunu aktardı.

        Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, kurum amirleri, TKDK Yerinde Kontrol Birimi uzmanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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