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        MHP Malazgirt Olağan Kongresi yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde MHP'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:50
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        MHP Malazgirt Olağan Kongresi yapıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde MHP'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Malazgirt Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, partililer ve davetliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu.

        Tek listeyle yapılan seçimde Burhan Yıldırım, tüm delegelerin oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi.

        MHP İl Başkanı Yüce, yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını partililere iletti.

        Malazgirt'in tarihi geçmişiyle çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Yüce, "Çok güzel bir atmosferde geçen kongremiz hayırlara vesile olsun. İlçe başkanlığına seçilen Burhan Yıldırım'ı kutluyorum." dedi.

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