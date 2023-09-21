Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Belediye Başkanı Asya, içme suyu tahliye hattını inceledi

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programa alınan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Belediye Başkanı Asya, içme suyu tahliye hattını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programa alınan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, test ve temizlik için yeni isale hattına verilen içme suyu kente ulaştı.

        Çalışmaları takip ederek yüklenici temsilcilerinden bilgi alan Asya, suyun Karni Deresi'ne verilme anını izledi.

        Asya, yaptığı açıklamada, bu projeyle Muş'un 100 yıllık su sorununun tarihe karıştığını belirtti.

        Alparslan-2 Barajı'ndan temin ettikleri içme suyunu isale hattına verdiklerini kaydeden Asya, "Test ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Yakında şebekelere suyu veriyoruz. Hemşhrilerimden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar su konusunda sıkıntılara birlikte göğüs gerdik. Şükürler olsun o günleri geride bırakıyoruz. Bize bugünleri gösteren rabbime hamdolsun. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese şükran ve minnetlerimi sunuyorum. İlimizin gelişimine ivme kazandıracak, halkımızı daha da mutlu edecek yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4. gol geldi!
        4. gol geldi!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!

        Benzer Haberler

        MHP Malazgirt Olağan Kongresi yapıldı
        MHP Malazgirt Olağan Kongresi yapıldı
        Bulanık'ta çiftçilere ekipman desteği verildi
        Bulanık'ta çiftçilere ekipman desteği verildi
        Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Bulanık'ta "Spor Şenliği" düzenlendi
        Bulanık'ta "Spor Şenliği" düzenlendi
        Bulanık'ta Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı açıldı
        Bulanık'ta Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı açıldı
        Dededen kalma su değirmeninde para geçmiyor
        Dededen kalma su değirmeninde para geçmiyor