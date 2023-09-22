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        Muş'ta çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        Muş'ta geçen yıl kentte çeşitli alanlarda düzenlenen etkinliklerde dereceye giren 33 öğrenciye Eğitim ve Kalkındırma Vakfınca ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:32
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        Muş'ta çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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        Muş'ta geçen yıl kentte çeşitli alanlarda düzenlenen etkinliklerde dereceye giren 33 öğrenciye Eğitim ve Kalkındırma Vakfınca ödülleri verildi.

        Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enver Kıvanç, 2022-2023 eğitim öğretim yılında temel ve orta öğretimde sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanlarda yaptıkları projeleri bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece alan öğrencileri ödüllendirdiklerini söyledi.

        İstanbul'da faaliyetini sürdüren Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı yöneticilerinin öğrencileri ödüllendirmek için kente geldiğini belirten Kıvanç, "Dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdiler. Kendilerine yürekten teşekkür diyorum. İnşallah çocuklarımız da bu başarılarına sürekli devam edecek." dedi.

        Eğitim ve Kalkındırma Vakfı Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Behçet Al da çeşitli faaliyetler için kentte bulunduklarını aktardı.

        Öğrencilerin sevincini paylaşmak için onlarla bir araya geldiklerini ifade eden Al, şunları kaydetti:

        "Vakıf olarak Muş'ta bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizle beraber olacağız, yanında yer alacağız. İmkanlarımız dahilinde desteklerimize devam edeceğiz. Şu anda Vakıf olarak Muş doğumlu olup Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan yaklaşık 1400 öğrenciye her ay burs veriyoruz. Bundan sonrada 81 ilde öğrenim gören öğrencilerimize müracaat ettikleri takdirde imkanlarımızın ölçüsünde destekleyeceğiz."

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