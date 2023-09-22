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        Muş'ta kaçak sigara ve sigara filtresi ele geçirildi

        Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 650 paket kaçak sigara ve 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:48
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        Muş'ta kaçak sigara ve sigara filtresi ele geçirildi
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        Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 650 paket kaçak sigara ve 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin 650 paket kaçak sigara, 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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