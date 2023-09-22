Muş'ta kaçak sigara ve sigara filtresi ele geçirildi Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 650 paket kaçak sigara ve 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 650 paket kaçak sigara ve 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin 650 paket kaçak sigara, 4 milyon 490 bin sigara filtresi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.