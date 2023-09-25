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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalar kapsamında 80 aracı denetledi, 191 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:46
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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalar kapsamında 80 aracı denetledi, 191 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce 22-23 Eylül'de mahalle, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi.

        Kentin farklı noktalarında 80 aracı kontrol eden ekipler, 191 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

        Uygulamalarda 5 araca idari para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

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