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        Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı

        Muş'ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesince 24 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:07
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        Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı
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        Muş'ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesince 24 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

        İşletmenin Ziraat Mühendisi Ahmet Gürkan Çelebi, gazetecilere, 7 bin dekar çerezlik 17 bin dekar ise yağlık olmak üzere toplam 24 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ekili alanda 9 biçerdöverle hasada başladıklarını belirten Çelebi, ayçiçeği üretiminden kent ekonomisine yaklaşık 94 milyon lira katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bu yıl 4 bin 400 ton rekolte beklediklerini anlatan Çelebi, "Elde ettiğimiz ürünleri birçok ildeki yağ fabrikalarına gönderiyoruz. Ayçiçeği bitkisi çok önemli bir endüstriyel bitki. Yağı süzüldükten sonra kalan küspesi yüksek protein içermesi nedeniyle hayvan yeminde kullanılıyor." dedi.

        Diyarbakır'dan kente gelen biçerdöver ekip sorumlusu Fadıl Sevim de işletme bünyesinde 18 kişilik operatör ekip ve 9 biçerdöverle hasat yaptıklarını bildirerek, "Burada yaklaşık 24 gün hasat dönemimiz olacak. Şu anda Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da ekiplerimiz ayçiçeği hasadı yapıyor." diye konuştu.

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