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        Muş'ta ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

        Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:04
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        Muş'ta ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
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        Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-25 Eylül'de operasyonlar düzenlendi

        Bu kapsamda bir iş yeri ile bir araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek ve 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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