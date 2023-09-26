Muş'ta ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-25 Eylül'de operasyonlar düzenlendi

Bu kapsamda bir iş yeri ile bir araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek ve 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.