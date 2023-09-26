Bulanık'ta teknik kapasiteyi artırmaya yönelik eğitim semineri düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Bulanık Yerel Eylemler Grubu Derneğince teknik kapasiteyi artırmaya yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Başkanlığını Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın yürüttüğü dernek tarafından belediyede düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Reçber, yerel ve kırsal kalkınmanın önemini vurguladı.

Kamu desteğiyle faaliyete geçirilebilecek projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Reçber, proje yatırım değerlendirilmesi kapsamında hedeflenen işin sevk ve idaresinde yapılacak doğru maliyet, zaman, kapsam ve kalite konularında bilgiler aktardı.

Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticiler Birliği Başkanı Bedrettin Ziyali, ilçe halkının yararına olan her türlü projeyi kabul edeceklerini belirterek, derneğin yereldeki insanlara dokunmayı amaçladığını söyledi.

Seminere, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.