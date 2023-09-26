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        Muş Belediye Başkanı Asya'nın Mevlit Kandili mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:59
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        Muş Belediye Başkanı Asya'nın Mevlit Kandili mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Asya, mesajında, insanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan mübarek Mevlid Kandili'ni en güzel ve anlamına uygun olarak değerlendirilmesinin manevi hayat için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Asya, şunları kaydetti:

        "Mevlit Kandili, Hz Peygamber'in bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama, bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Bu vesileyle sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diler, dualarımızın kabul olması dileğiyle hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim."

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