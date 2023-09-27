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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:29
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Gülbahar Teker, 9 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

        Muş ve Diyarbakır'da annelerin eylemine katıldığını ifade eden Teker, şöyle konuştu:

        "Çocuğumu bıraksınlar. Anneler, babalar artık ağlamasın. Bizden ne istiyorlar? Niye hiçbiri gelip bizi sormuyor? Ben buradan çocuğuma sesleniyorum; Mehmet Emin, gel teslim ol. Gerekirse senin cezanı ben çekerim, onların yanında durma. Bizden kaç kişiyi katlettiklerini biliyorsun. Sen gelinceye kadar buradan bir yere gitmeyeceğim."

        Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Dağda bir çocuk kalmayıncaya kadar eylemimi sürdüreceğim. Oğlum, Atilla, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel devlete teslim ol. Orası sizin yeriniz değil. Ne işiniz var dağda." dedi.

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