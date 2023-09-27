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        Kaymakam Oğuzhan Ocak, esnaf ziyaretinde bulundu

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:20
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        Kaymakam Oğuzhan Ocak, esnaf ziyaretinde bulundu
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        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        İş yeri sahiplerinden sorun ve taleplerini dinleyen Ocak, fırsat buldukça vatandaşları ziyaret ettiğini söyledi.

        Gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Ocak, şunları aktardı:

        "Vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak, kamu hizmetlerinden vatandaş memnuniyetini değerlendirmek amacıyla ziyaretlerimi sürdürüyorum. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz."

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