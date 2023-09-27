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        Kaymakam Oğuzhan Ocak, kütüphaneyi ziyaret etti

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Halk Kütüphanesini ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:40
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        Kaymakam Oğuzhan Ocak, kütüphaneyi ziyaret etti
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        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Halk Kütüphanesini ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kütüphane müdürü Cihat Ekici'den kütüphanenin durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Ocak, burada sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

        İlçedeki Halk Kütüphanesinin geniş kitap ve yayın kapasitesine sahip olduğunu belirten Ocak, "Burada öğrencilere güzel hizmetler sunuluyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kütüphaneyi aktif olarak kullanmaları memnuniyet verici." dedi.

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