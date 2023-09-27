Malazgirt'te kan bağışı kampanyası başlatıldı

Türk Kızılay Muş Şubesi, Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, Cumhuriyet Meydanı'nda başlattıkları kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

İki hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde kampanyayı sürdüreceklerini ifade eden Kotan, şunları kaydetti,

"Hastanelerimizin kan ihtiyacı devam ediyor. Malazgirt ilçemizde 2 gün boyunca 50 ünite kan topladık. Vatandaşlarımızdan bu noktada destek bekliyoruz. Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz."

Kampanya sırasında düzenli kan bağışında bulunan Nesim Çelik de madalya ve beratını görevlilerden teslim aldı.

Kan bağışı yapınca kendisini mutlu ve gururlu hissettiğini belirten Çelik, "Kan bağışı yapmaya geldim. Madalyam ile beratımı da getirmişler. Çok mutlu oldum. Benim bağışladığım kan kim bilir hangi muhtaç hastamıza gidecek. Kan bağışı yaptıkça daha sağlıklı oluyorum." diye konuştu.