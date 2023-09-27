Muş'ta "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi" hayata geçiriliyor Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi", Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi", Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında başvurusunun yapıldığı "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi"nin Avrupa Birliği tarafından destekleneceği belirtildi.

Projeyle, Türkiye ve AB'deki yerel yönetimler arasında iklim ve çevre temelinde sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, yerel yönetimlerin ve STK'ların atık yönetimi uygulamasına ilişkin kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, uygulama süresi 12 ay olan projenin ortakları arasında Muş Alparslan Üniversitesi ve İtalya'dan Mirabello Sannitico Belediyesinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, projenin iştirakçilerinin Muş Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu bildirildi.

Türkiye'de 2000'li yıllardaki iklim şartlarına göre bir yılda kişi başına düşen su miktarının 3 bin 70 metreküp olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, "Artan nüfusla birlikte, küresel iklim değişiminin de etkisiyle 2050'de Türkiye'de bir yılda kişi başına düşen su miktarının 700 metreküpe kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklık artışları, topraktaki bozulma hızını artırmaktadır." bilgisine yer verildi.

Proje kapsamında öğrencilere "Çevre Koruma Bilinci", "Sıfır Atık ve İklim Değişikliğine Uyum" konularında Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite müfredatına göre eğitimlerin verileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili eğitim faaliyetlerine 360 kişinin katılım göstermesi beklenmektedir. Bu kapsamda çalıştaylar, geri dönüşüm bilgilendirme toplantısı, ​​​​​​saha ziyaretleri yapılacaktır. Muş çevre eylem planın hazırlanması çalışmalarına 140 kişinin katılım göstermesi beklenmektedir. Yerel yönetimler ve muhtarlara 'İklim Değişikliğine Uyum ve Atık Yönetimi' semineri verilecek, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır."