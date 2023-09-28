Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerine yollar yapılıyor

        Muş'ta huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerine yollar yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönen vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için çaba gösteriyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde bulunan Şenyayla bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

        2023 yılı yatırım programına alınan Badinek mezrasına ilk defa 12 kilometrelik yeni yol açtıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

        "Muş-Kulp kara yolu ayrımı Kayalısu-Üçevler bağlantısını sağlayan 20 kilometrelik yolun birinci ve ikinci kat sathi kaplama, sanat yapısı, istinat duvarları yapıldı. Burada 10 köy ve 22 mezrada 2 bin 500 vatandaşımız yaşıyor. Yapılan su ve yol hizmetleriyle 3 yıl içinde terör baskısı sonucu büyük şehirlere göç eden yaklaşık 100 hane geri dönerek ev yaptı. Şenyayla Bölgesi'nde dönüş yapılan 13 mezraya ilk defa yol açmak için 2 iş makinesi ile çalışmalarımız devam ediyor. Arazi şartları nedeniyle günde 200 metre yol çalışması yapıyoruz. Yolları açıp orada yaşayan vatandaşlarımıza ulaştığımızda dile getirdikleri memnuniyetleri yorgunluğumuzu gideriyor. İl Özel İdaresi olarak önce yol ve su, daha sonra tarımsal amaçlı projelerle vatandaşın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız."

        Bölgenin yaşanan terör olayları nedeniyle yaklaşık 30 yıl boş kaldığını anlatan Yentür, "Bu açıdan bölge bakir bir konumdaydı. Güvenlik güçlerimizin ciddi önlemler alması sonrasında köy ve mezralara ciddi anlamda dönüşler gerçekleştirildi." dedi.

        Yollarının açılmasını hasretle beklediklerini belirten Badinek mezrası sakinlerinden Hayrettin Acar, "Mezramız daha önce Diyarbakır'a bağlıydı. Bir süre önce Muş'a bağlandı. Hizmetler gelmeye devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

        Benzer Haberler

        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
        Muş'ta "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi" hayata ge...
        Muş'ta "İklim ve Çevresel Sorunlar Temelinde Birlikteyiz Projesi" hayata ge...
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Kaymakam Oğuzhan Ocak, kütüphaneyi ziyaret etti
        Kaymakam Oğuzhan Ocak, kütüphaneyi ziyaret etti
        Kaymakam Oğuzhan Ocak, esnaf ziyaretinde bulundu
        Kaymakam Oğuzhan Ocak, esnaf ziyaretinde bulundu
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...