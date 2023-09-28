Muş'ta geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerine yollar yapılıyor

Muş'ta huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönen vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde bulunan Şenyayla bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

2023 yılı yatırım programına alınan Badinek mezrasına ilk defa 12 kilometrelik yeni yol açtıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Muş-Kulp kara yolu ayrımı Kayalısu-Üçevler bağlantısını sağlayan 20 kilometrelik yolun birinci ve ikinci kat sathi kaplama, sanat yapısı, istinat duvarları yapıldı. Burada 10 köy ve 22 mezrada 2 bin 500 vatandaşımız yaşıyor. Yapılan su ve yol hizmetleriyle 3 yıl içinde terör baskısı sonucu büyük şehirlere göç eden yaklaşık 100 hane geri dönerek ev yaptı. Şenyayla Bölgesi'nde dönüş yapılan 13 mezraya ilk defa yol açmak için 2 iş makinesi ile çalışmalarımız devam ediyor. Arazi şartları nedeniyle günde 200 metre yol çalışması yapıyoruz. Yolları açıp orada yaşayan vatandaşlarımıza ulaştığımızda dile getirdikleri memnuniyetleri yorgunluğumuzu gideriyor. İl Özel İdaresi olarak önce yol ve su, daha sonra tarımsal amaçlı projelerle vatandaşın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Bölgenin yaşanan terör olayları nedeniyle yaklaşık 30 yıl boş kaldığını anlatan Yentür, "Bu açıdan bölge bakir bir konumdaydı. Güvenlik güçlerimizin ciddi önlemler alması sonrasında köy ve mezralara ciddi anlamda dönüşler gerçekleştirildi." dedi.

Yollarının açılmasını hasretle beklediklerini belirten Badinek mezrası sakinlerinden Hayrettin Acar, "Mezramız daha önce Diyarbakır'a bağlıydı. Bir süre önce Muş'a bağlandı. Hizmetler gelmeye devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.