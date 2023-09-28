Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi Muş Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 31 bin 460 içi doldurulmuş makaron, 65 bin 200 boş makaron, 119 paket sigara, 32 kilogram ambalajlı tütün, 14 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram açık tütün, 6 elektronik sigara ve 6 sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.