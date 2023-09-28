Bulanık Kaymakamı Ocak, belediye çalışmalarını denetledi
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belediyenin yapımı devam eden çalışmalarını denetledi.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belediyenin yapımı devam eden çalışmalarını denetledi.
Kaymakam Ocak, Haçlı Gölü çevresindeki ve ilçe merkezindeki çalışma alanlarını gezdi, görevlilerden bilgi aldı.
Haçlı Gölü kenarında belediyenin başlattığı aydınlatma ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Ocak, "Halkımızın yürüyüş yapabileceği ve güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. İlçemizin çehresini değiştirmeye çalışıyoruz." dedi.
Ocak'a, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz de eşlik etti.