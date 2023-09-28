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        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Alican, Bulanık'ta yeni açılan MYO'u inceledi

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Bulanık ilçesinde yeni açılan Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:02
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        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Alican, Bulanık'ta yeni açılan MYO'u inceledi
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        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Bulanık ilçesinde yeni açılan Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.

        Rektör Alican, Rektör danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özalper ile Bulanık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

        Bulanık MYO Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca'dan okulun durumu hakkında bilgi alan Alican, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Alican, "Bulanık'ta eğitim ve öğretim seviyesi yükseldikçe, gençlerimizin okuma yazma oranı arttıkça inanıyorum ki insanların refahı da artacak. Bulanıklı hemşerilerimizden beklentimiz şudur, buradaki öğrenci kardeşlerimize sahip çıksınlar. Yurt konusunda da gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

        Rektör Alican, meslek yüksekokulunun yeni idari kadrosunu tebrik ederek kurumdan ayrıldı.

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